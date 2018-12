LIVIGNO – Ancora impegnati i giovani fondisti valsasinesi sulle nevi del piccolo Tibet. A Livigno lo Sporting Club ha organizzato le gare di fondo a tecnica classica valide per il circuito “Franco Schena”, sulla pista Molin: partenza individuale a cronometro con gli atleti ai cancelletti ogni 20” e in base alla categoria con distanza maggiore da percorrere.

Si inizia con la categoria Super Baby con 1km da percorrere; nessun valsassinese al via nella femminile ma nella maschile primo successo con Marco Combi, Sc Primaluna, che impiega 3’59”7. Nella categoria Baby, 1,5km, doppietta dei nostri con Aurora Invernizzi del Nordik Ski a vincere in 7’48”3 su Cristina Artusi 8’23”2 per lo Sc Primaluna. Nella pari categoria maschile tocca a Oscar Axel Pomoni salire sul gradino più alto del podio con 6’50”6 portando al successo ancora il Nordik Sky. Aumenta ancora la distanza e i km diventano 2,5 per la categoria Cuccioli dove Maria Invernizzi, con 10’55”2, porta ancora una volta il Nordik Sky sul podio grazie al 2° posto, ma sul 3° gradino sale per lo Sc Primaluna Alice Maroni con 11’20”5. Nelle Ragazze, 4km, al 2° posto c’è Camilla Crippa dello Sc Primaluna con 14’39”0. Tra gli Allievi con 7,5km è Aksel Artusi a salire sul podio col 2° posto conquistato in 21’02”6 per lo Sc Primaluna. Stessa distanza per le Giovani/Seniores femminili con Aurora Invernizzi del Nordik Sky al 3° posto con 26’34”2. Stessa società sul podio anche nella Giovani/Seniores maschili grazie al 3° posto di Carlo Bellati che, sui 10km, ferma il cronometro a 31’39”0.

Di seguito tutti gli altri risultati dei nostri

Super Baby m: 7° Francesco Bellati (Nordik Sky)

Baby f: 5^ Emma Ticozzelli (Nordik Sky).

Baby m: 8° Riccardo Bergamini (Primaluna), 13° Davide Grigi (Primaluna), 20° Luca Bergamini (Primaluna), 23° Lorenzo Valsecchi (Primaluna).

Cuccioli f: 7^ Maddalena Camozzini (Primaluna), 10^ Elena Bortot (Primaluna).

Cuccioli m: 26° Jacopo Artusi (Primaluna), 27° Matteo Benedetti (Nordik Sky).

Ragazzi f: 6^ Sophia Artusi (Primaluna), 10^ Giulia Ticozzi (Nordik Sky), 11^ Maria Jasmin Gianola (Nordik Sky), 13^ Martina Valsecchi (Primaluna).

Allievi m: 5° Federico Bergamini (Primaluna), 16° Luca Colombo (Primaluna).

Giovani Seniores f: 4^ Angelica Selva (Nordik Sky), 6^ Katia Selva (Nordik Sky).

Giovani/Seniores m: 5° Martino Vassena (Nordik Sky), 6° Luca Bianchi (Primaluna), 7° Simone Bergamini (Primaluna), 8° Francesco Ticozzelli (Nordik Sky), 9° Luca Felice Tantardini (Primaluna), 10° Mirco Brenna (Primaluna), 12° Jacopo Butti (Nordik Sky), 13° Alfredo Ticozzi (Nordik Sky).