BASTIA UMBRA (PG) – Il Circolo della Scherma di Lecco ha portato quattro atlete e un atleta a gareggiare alla prima prova dei campionati Assoluti di sciabola. Se i risultati non sono stati positivi, è sicuramente da sottolineare che tre atlete su quattro sono “frutto” del nuovo corso del Maestro Mirko Buenza, la più grande delle tre ha quindici anni ed erano all’esordio assoluto in un torneo così importante.

In campo femminile, l’atleta con la più alta classifica è Eleonora Currò, che naviga attorno al centesimo posto nazionale. La sciabolatrice ha fatto un ottimo turno di qualifiche – due vittorie su cinque assalti – ed è stata l’unica ad accedere alla fase a eliminazione diretta. Le giovanissime Marina Maugeri e Francesca Mapelli hanno chiuso con sei sconfitte in altrettanti turni; meglio ha fatto Alessia Carnovali, accreditata del 202° posto nazionale. L’atleta lecchese ha vinto un assalto su sei, chiudendo al 109° posto, con un differenziale stoccate di -16. Al turno successivo passano le prime centosei e la Carnovali è stata esclusa proprio per il basso numero di stoccate messe a segno.

Nella fase di diretta Eleonora Currò è stata subito fermata dalla padovana Vestidello col punteggio di 5-15, chiudendo il suo torneo in ottantottesima posizione. L’atleta è stata palesemente limitata da un infortunio al ginocchio subito già nel turno di qualifica, ma ha tirato fino all’ultima stoccata.

Per quanto riguarda il torneo maschile, il gioiello di casa Marco La Barbera – 75° nella classifica nazionale – ha disputato un ottimo girone di qualificazione, con quattro vittorie e due sconfitte. Anche lui però non è riuscito a superare il primo turno a eliminazione diretta, battuto dal pisano Rossi col punteggio di 10-15.

La Barbera ha chiuso ottantaduesimo. Meglio di lui in classifica i due fratelli Scaccabarozzi – che tirano entrambi per il Giardino di Milano – con Nicolò che è finito settantesimo e Fabio settantanovesimo. Nessun

Domani scenderà in pedana Mattia Magni nella prova di Spada.

Soddisfatto il Maestro Mirko Buenza. “La Barbera ha pagato una settimana di allenamenti difficile, ma ha espresso comunque una buona scherma. Carnovali, Maugeri e Mapelli erano all’esordio nei tornei assoluti e fatto una bellissima esperienza. Sono orgoglioso di quello che ha fatto Eleonora Currò: nonostante l’infortunio al ginocchio ha tirato fino alla fine, dimostrando grande attaccamento alla maglia.”