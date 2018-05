LECCO – Mancano ancora più di tre mesi alla gara ma già si intravede uno strepitoso successo per questa nuova edizione della Scigamatt: in meno di 24 ore sono esauriti i 200 posti con iscrizione a prezzo agevolato messi a disposizione dallo Staff organizzativo della gara più ‘matta’ di Lecco.

La provincia più rappresentata nelle iscrizioni rimane quella lecchese, “ma ormai gli iscritti provengono da tutta Lombardia e dal vicino Piemonte – spiegano gli organizzatori – vedremo nelle prossime iscrizioni chi saranno i concorrenti a giungere da più lontano … sanno quelli più matti!”

La gara sarà il 15 settembre ma i posti disponibili sono solo 1000, anzi ormai meno di 800. Le iscrizioni si effettuano sul sito www.scigamatt.com .

Per chi non è riuscito ad aggiudicarsi uno dei primi duecento pettorali c’è ancora una possibilità per beneficiare di uno sconto di 5 euro: se under 25 (dall’anno di nascita 1993), condividendo il post facebook ScigaMATT #SCIGAYOUNG e taggando tre amici.

Nel frattempo è già on line il trailer dell’edizione 2018 della gara, in un video di 54 secondi tutto da gustare.

IL VIDEO