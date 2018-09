CISERANO – Pesante sconfitta per l’Olginatese, battuta a Ciserano col risultato di 4-0. Dopo il ko casalingo alla prima di campionato contro il Villa d’Almè Valbrembana, la squadra di Delpiano rimedia un passivo pesantissimo in terra bergamasca che la relega sul fondo del girone B di Serie D.

Nella prima frazione di gioco in campo c’è solo il Ciserano. I padroni di casa sfiorano più volte la rete fino al gol del vantaggio che arriva al 38′ e che porta la firma di Ghisalberti. Passa un minuto e Bertazzoli trova anche il raddoppio.

Nella riprea l’Olginatese torna in campo con un assetto diverso e con uomini nuovi. Entrano subito Salvati e Capellupo. Cortesi ha una buona palla per accorciare ma l’estremo difensore bergamasco non si fa sorprendere. Poco dopo Allodi causa un rigore, sul quale Radaelli è bravissimo nel respingere. La gara si chiude comunque poco dopo, quando Ghisalberti segna di testa da corner (72′) e Torri realizza in contropiede (80′).