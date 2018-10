BARZIO – Sergio Bonaldi e Martina Brambilla vincono la Bobbio Vertical 2018.

Si sono sfidati oggi, domenica, i concorrenti lungo i 1060 metri di dislivello che da Introbio portano ai Piani di Bobbio. Un tracciato molto duro con pendenze davvero difficili. La gara, che ha visto in gara quasi 200 atleti, era valevole come ultima delle cinque tappe del Circuito Sky & Vertical Affari e Sport.

La vittoria è andata a Sergio Bonaldi che ha chiuso in 37’14” superando il record di Fabio Bazzana. Seconda posizione per Mattia Curtoni (Cà Lizzoli ) e terzo posto per Danilo Brambilla (Falchi Lecco) in 39’55” che si è aggiudicato anche la vittoria del circuito.

Al femminile ha dominato Martina Brambilla (Vam Race) che ha staccato subito le avversarie facendo gara a sè e chiudendo con il tempo di 48’37”. Secondo posto per Sonia Opi (Runners Bergamo) staccata di 1’54” e terza Chiara Fumagalli (Bocia Verano Brianza) in 51’29”.

LE CLASSIFICHE FINALI