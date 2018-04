FAENZA – Non basta un buon primo tempo alla Gordon Olginate per arginare l’impeto della Raggisolaris Faenza. I lecchesi hanno dovuto cedere il passo nella ripresa, sopraffatti dall’intensità dei padroni di casa.

L’inizio è tutto per la Gordon, che scappa via con una partenza fulminea e, sul libero di un positivo Nicholas Dessì, ha già guadagnato la doppia cifra di vantaggio. Faenza non si fa spaventare dai fuochi d’artificio lariani e si accoda paziente, navigando a vista e andando al riposo sul punteggio di 33-40.

Lo strappo i faentini lo danno a metà del terzo quarto, con un parziale di 11-1 che impatta la partita a quota quarantotto. Da quel momento in poi Faenza dimostra alla Gordon perché è in lotta per le prime posizioni, giocando un basket intenso e molto moderno e togliendo dalla partita Marco Tagliabue, autore di 14 punti nel primo tempo e solo due nella ripresa.

Il 21-10 del terzo quarto spacca in due il match. La Gordon proverà a rientrare nell’ultima frazione, ma non scenderà mai sotto i cinque punti di svantaggio, lasciando a Faenza un prezioso foglietto rosa.

“Nelle ultime due partite potevamo e dovevamo fare meglio. Ora la classifica si complica, ma comunque voglio fare i complimenti a Faenza, la squadra col miglior gioco che io abbia visto in questo campionato” ha dichiarato a fine match coach Alessandro Galli.

RAGGISOLARIS FAENZA – GORDON OLGINATE 82-74

PARZIALI: 16-25, 33-40, 55-50, 82-74

FAENZA: Venucci 13, Silimbani 8, Aromando 10, Maroncelli ne, Neri ne, Benedetti 3, Brighi 1, Chiappelli 18, Pagani 1, Perin 17, Iattoni 11, Milosevic ne. All. Regazzi

OLGINATE: Siberna 13, Tagliabue 16, Todeschini 7, Bassani A. 4, Colnago, Dessì 15, Seck 2, Rota 2, Marinò 9, Moretti ne, Cardellini 6, Maver ne. All. Galli A.