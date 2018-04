LECCO – Con un’incredibile prova di Jacopo Balanzoni – 38 punti e 7 rimbalzi – la Gimar Lecco resiste all’assalto dell’Aurora Desio, guidata dagli ex Fumagalli, De Paoli e Casati.

Il Lecco ritrova Alberto Cacace – doppia doppia per lui! – in dubbio per i problemi alla spalla. l ligure parte in quintetto con Costa, Fabi, Morgillo e Balanzoni. È proprio il pivot varesino a trascinare la Gimar alla prima fuga, segnando i primi undici punti consecutivi lecchesi (11-3), con un dominio impressionante nei pressi del pitturato. Nonostante la prova di “Bala”, Desio si rimette in partita grazie all’energia di Carlo Fumagalli (19-17) autore di sette punti e due triple, e sorpassa con un assurdo gioco da cinque punti di Fiorito (21-22). Cinque punti – tripla di Cacace e penetrazione di Costa – risvegliano al Gimar, che chiude il primo quarto sopra di quattro lunghezze (26-22).

Coach Meneguzzo butta nella mischia i giovanissimi Riva e Vitelli e il Lecco resta avanti, senza riuscire però a staccare gli ospiti che, approfittando di un’ingenuità di Vitelli, infilano un break di cinque punti consecutivi e sorpassano con la tripla dell’ex Lierna Xavier Brown (30-31). La Gimar fatica a trovare il fondo della retina e Desio scappa via con un incredibile Simone Fiorito – 19 punti e 5/5 da oltre l’arco nel solo primo tempo – prima che una tripla a fil di sirena di Costa dia ossigeno ai lariani, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 38-42.

La Gimar inizia il secondo tempo con una tripla di Balanzoni, già a quota venti, e sorpassa subito con Morgillo (43-42), ma Desio non ha intenzione di cedere il passo senza lottare. Il Lecco sbuffa, fatica e domina sotto le plance avversarie, coi lunghi che catturano grappoli di rimbalzi offensivi- Proprio da uno di essi, sul fronte opposto, l’Aurora trova il sorpasso sulla sirena del terzo quarto (58-59), nonostante un Balanzoni già a quota trentadue.

L’ultimo quarto inizia con gli ospiti in gas (58-64) e il Lecco boccheggiante, tanto che coach Meneguzzo deve fermare la partita dopo meno di due minuti. La Gimar si rimette in moto con due canestri firmati Balanzoni e Fabi, ed è proprio una tripla del marchigiano a ristabilire la parità a quota 66. Lecco riprende il vantaggio con due liberi di Cacace, ma non stacca i desiani e subisce il nuovo sorpasso con una tripla di puro talento di Fiorito, fin lì senza punti nel secondo tempo grazie alla grande difesa di Solazzi (68-70).

Sull’orlo del baratro, Balanzoni impatta e Cacace a mette la fondamentale tripla del 73-70 che spacca in due la partita. La Gimar sigilla il match coi liberi sul fallo sistematico, vincendo col punteggio di 80-71.

GIMAR LECCO – AURORA DESIO 80-71

PARZIALI: 26-22; 38-42; 58-59; 80-71

LECCO: Costa 9, Vitelli, Fabi 7, Calò n.e, Morgillo 10, Solazzi 3, Ratti n.e, Riva, Balanzoni 38, Quartieri, Cacace 13. All. Mazzoleni

DESIO: Perez 15, Malagutti 6, Fumagalli 12, Biraghi n.e, Brown 5, PEri n.e, Fiorito 22, Parma, De Paoli 1, Casati, Corti 8, Mazzoleni 2. All. Frates.