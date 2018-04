TREVIGLIO – Nonostante le numerose assenza, compresa quella di coach Marco Pozzi – confinato in tribuna – la marcia della Tecnoadda Mandello non si ferma. A pagare dazio sono i giovani della SBT Treviglio, sconfitti di quasi trenta punti.

Mandello parte subito bene nel primo quarto, guadagnando una doppia cifra di vantaggio che difenderà fino alla fine del primo tempo (24-38). Nella ripresa Treviglio prova a riavvicinarsi, arrivando sino a sette punti di scarto. Con un altro strappo però i lecchesi chiudono il match, allungando progressivamente nell’ultima frazione e chiudendo con un perentorio 49-75 finale.

Coach Triboli, assistente di coach Pozzi, è contento della prestazione dei suoi giocatori. “Siamo venuti qui in emergenza e sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Ora chiudiamo bene l’ultima in casa con La Torre e poi penseremo ai Play Off.”

SBT TREVIGLIO – TECNOADDA MANDELLO 49-75

PARZIALI: 12-23; 24-38; 41-53; 49-75

TREVIGLIO: Rinaldi 2,Erba 7,Riva 1,Taormina 7,Pirrone 4,Pinotti 1,Beretta 5,Bergamini 4,Tadolti 6,Merisio 0,Codevilla 9,Resmini 3

MANDELLO: Penci 7, Paduano 13, Motta, Guanziroli 3, Melzi 6, Marrazzo 7, Radaelli 17, Pozzi 3, Tavola 16, Donà 3. All. Triboli

TORRE BOLDONE – Anche senza la presenza dell’intero coaching staff – in viaggio di aggiornamento negli USA – l’Edilcasa Civatese riesce a espugnare il campo di Torre Boldone e prosegue l’inseguimento verso il secondo posto in classifica, sperando in un passo falso di Vercurago.

I lecchesi, alleanti per l’occasione da coach Luigi Castagna, ci hanno messo un po’ a ingranare. Dopo aver iniziato con le polveri bagnate e perso il primo quarto (17-10), la squadra grigiorossa ha preso in mano la partita con la solita difesa d’acciaio.

I grigiorossi hanno ribaltato il match nel secondo quarto (27-31) e difeso il minimo vantaggio fino alla sirena finale, vincendo col punteggio di 68-73.

Ottima prova di Luca Negri e di Daniele Galli, entrambi con tredici punti nel carniere.

RED CAT LA TORRE – EDILCASA CIVATESE 68-73

PARZIALI: 17-10; 27-31; 48-54; 68-73

TORRE BOLDONE: Zambetti, Menichini 4, Testa, Cortinovis 8, Previtali, Castelletti 8, Bossi 2, Benaduce 7, Spinelli 14, Carrara, Locatelli 14, Della Valentina 11. All. Mostosi.

CIVATE: Valsecchi 8, Consonni 7, Negri Luca 13, Panzeri 12, Galli 13, Castagna 9, Corti 7, Capovilla 4, Castelnuovo, Castelletti n.e, Nagri n.e, Brusadelli n.e. All Castagna