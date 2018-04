CARNATE – Un passo falso che non ci voleva per la Medinmove Vercurago di coach Ernesto Cocco. I giocatori lariani sono stati sorpresi dai giovanissimi atleti del Basket Carnate, vincitori al termine di una partita molto combattuta.

Carnate si arrocca subito dietro una zona 2-3 e, dopo un primo quarto difficile, a suon di bombe ribalta il match e va al riposo sul punteggio di 46-41.

Nella ripresa Vercurago prova a rientrare in partita grazie ai canestri di Gabriele Cesana – 21 punti alla fine per il capitano! – ma nell’intenso finale la spuntano i brianzoli, festeggiando una vittoria utile per il morale ma non per la classifica. I coguari si leccano le ferite e dicono sostanzialmente addio al secondo posto in classifica.

“Questa partita ci deve servire da lezione in proiezione Play Off – ha dichiarato coach Ernesto Cocco – ci dispiace aver complicato la classifica, ma penso che alla fine sarà una sconfitta comunque utile.

ASD BASKET CARNATE – MEDINMOVE VERCURAGO 83-79

PARZIALI: 19-23, 46-41, 57-60, 83-79

VERCURAGO: Mazzieri An. 6, Ferrario 9, Garota 8, Mazzieri An. 4, Castoldi 9, Rebughini 18, Cesana 21, Redaelli 2, Bianchini 2, Radaelli, Piazzoni. All. Cocco

NIBIONNO – L’Autovittani Pescate espugna il campo della Eolo Nibionno con un clamoroso secondo tempo. Il risultato è reso ancor più epico dal fatto che i lecchesi si sono presentati alla partita con soli otto elementi, uscendo alla distanza.

Il primo tempo è sostanzialmente tutto a favore di Nibionno, che chiude avanti il primo quarto e va al riposo con quattordici punti di vantaggio.

La ripresa potrebbe portare al tracollo di Pescate, invece l’Autovittani reagisce con garra. I canestri di Riccardo Rotta – 20 punti! – e un’arcigna difesa a zona consentono a Pescate di ribaltare il match e vincere col punteggio di 65-68.

“Sono sincero, è una vittoria inaspettata. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, oggi hanno lottato come leoni” il commento di coach Gabriele Decio.

EOLO NIBIONNO – AUTOVITTANI PESCATE 65-68

PARZIALI: 21-15, 39-25, 51-48, 65-68

NIBIONNO: Cappellini S., Cappellini C. 2, Corbetta 14, Corti 4, Brambilla 4, Borghesi 5, Frigerio 14, Sola 12, Raffaldi, Gnecchi 6, Bianchi ne, Tramarin 4. All. Fiorentino

PESCATE: Pirovano, Gatti, Puglisi 9, Santi, Mencarelli 7, Longhi 8, Rotta 20, Galli 1, Nasatti 10, Stucchi 9, Ghislanzoni 4. All. Decio