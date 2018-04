CESANA BRIANZA – Una vittoria larghissima ha consentito alla Lecco Basket Women di salutare il proprio pubblico col sorriso, vincendo 62-34 la gara interna contro il Basket Bettola.

Fin dall’inizio la gara ha preso una chiara piega, con le blucelesti subito in fuga sul punteggio di 8-0 e che mantengono una decina di punti di margine all’intervallo lungo (26-17).

La gara si chiude poco dopo l’inizio della ripresa, grazie alla mano bollente di Giulia Rusconi. Le tre triple consecutive – chiuderà con 6/6 da oltre l’arco per 26 punti totali – lancerà le lecchesi oltre i venti punti di vantaggio, spegnendo ogni residua speranza delle ospiti.

“Abbiamo chiuso in maniera degna e valida le partite casalinghe. Ho fatto ruotare tutte le giocatrici e ognuna ha dato il suo contributo. A differenza delle ultime partite, questa volta ci sono entrati i tiri da fuori, che hanno fatto la differenza. È stato un match che rispecchia la nostra stagione, fatta di grande impegno voglia di fare gruppo e stare insieme. Il bilancio per la nostra società è positivo. Ora da queste giocatrici ripartiremo per costruire la nuova stagione con obiettivi più ambiziosi” ha dichiarato coach Berri a fine match.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET BETTOLA 62-34

PARZIALI: 7-8, 26-17, 47-27, 62-34

LECCO: Nava 9, Martina Rusconi 5, Magni 2, Galli 2, Benzoni 3, Pozzi 8, Giulia Rusconi 26, Scumace, Binda, Butti 7. All.: Berri.

BETTOLA: Gastaldi 1, Magli, Ferrari, Armato, Manzoni 4, Formicola 7, Baffelli 4, Grillo, Mattavelli 8, Todeschini 10, Parisciani. All.: Tresoldi.