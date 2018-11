SEREGNO – Settimo ko su otto gare finora disputate per l’Olginatese. In casa del Seregno, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, costa carissima la ripresa ai bianconeri. Da segnalare il debutto del neoacquisto Fabio Tommaselli, oltre al rientro tra i pali, dopo l’infortunio, di Matteo Iali.

Delpiano schiera i suoi con un assetto a forte trazione anteriore; inevitabilmente l’Olginatese ne risente in fase di contenimento. I padroni di casa alla mezz’ora costruiscono una buona palla gol ma Artaria calcia alto all’interno dell’area piccola. Poi è Gritti, con un colpo di testa su angolo, a sfiorare la rete del vantaggio mentre il tiro da fuori di Ampollini viene fermato dalla parte alta della traversa.

In avvio di ripresa però l’equilibrio si spezza. Capelli se ne va sulla destra e viene fermato con le cattive in area. Grandi calcia dal dischetto e non sbaglia. L’Olginatese ci prova con i tiri dalla distanza di Lacchini ma il bianconero non è fortunato. Sul fronte opposto Iali respinge una conclusione ravvicinata, seguita ad un calcio d’angolo, ma non può nulla, in pieno recupero, sulla perfetta punizione di Gritti.