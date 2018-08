LECCO / DERVIO – Il canoista Kwadzo Klokpah della Canottieri Lecco è in partenza per il Portogallo dove gareggerà nelle prove dei Mondiali di Canoa a Montemor-O-Velho, anche i lecchesi Nicola Ripamonti e Alessandro Gnecchi saranno in Portogallo.

Si tratta della seconda prova mondiale per Klokpah, 29enne nativo del Ghana e residente a Dervio, che è già campione italiano e che agli Europei di giugno è arrivato alle semifinali mentre è arrivato fino alle finali di Coppa del Mondo nel maggio scorso.

Le gare dei Mondiali sono una tappa importante nella carriera del giovane lariano nella categoria KL3 che porta i colori della Canottieri Lecco da tre anni e che è atleta Azzurro da due anni.

“Sono molto felice – afferma Klokpah – per questa convocazione nella Nazionale e spero di poter ottenere risultati positivi. So già che sarà durissima perché il livello degli atleti in questa categoria è altissimo ma farò di tutto per tenere alti i colori dell’Italia. Quest’anno è stato particolarmente buono per i risultati a livello internazionale e non dimentichiamo che a settembre dovrò difendere il titolo nazionale all’Idroscalo di Milano”.

In vista delle gare, che prenderanno il via il 22 agosto, il canoista derviese ringrazia la Canottieri e gli sponsor: “I risultati che ho ottenuto in questi anni sono frutto di duro allentamento e tanto impegno, ma non sarebbero mai arrivati se non avessi avuto il sostegno della Canottieri Lecco in particolare ringrazio l’allenatore Giovanni Lozza, il presidente Marco Cariboni e tutti i compagni di squadra. Naturalmente la mia gratitudine va anche a tutto lo staff della Nazionale. Doveroso ringraziare anche gli sponsor che sostengono la mia attività in particolare Volchem integratori energetici, Caffè Bahia e Bricotrade”.