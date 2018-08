OLGINATE – È iniziata ufficialmente lunedì 27 agosto al palazzetto di Olginate la nuova stagione della Elevationshop.com – CRAI V36+ Olginate, la squadra della Polisportiva Olginate che per la seconda volta nella sua storia parteciperà al campionato nazionale di Serie B2 femminile.

Agli ordini del primo allenatore Ivan Iosi, supportato da Andrea Arisci e Mattia Rusconi, le ragazze hanno iniziato la preparazione con i primi test; gli allenamenti continueranno a pieno ritmo nei prossimi giorni, distribuiti tra sedute di pesi, piscina e tecnico.

Sabato 8 settembre a Sondrio la squadra sosterrà il primo test contro il Cagliero, poi mercoledì 12 settembre altro impegno a Villa d’Almè contro il Lemen Volley; a seguire giovedì 20 settembre ad Albese con Cassano contro il Cs Alba, venerdì 29 settembre a Cinisello contro l’Uniabita, a ottobre, prima dell’inizio del campionato, ultimi due impegni contro il Lemen e il Gorla.

L’esordio stagionale in campionato è previsto sabato 13 ottobre alle 21.00 sul campo del Caseificio Paieni (Bergamo), mentre una settimana dopo, sabato 20 ottobre, alle 18.00 è fissato l’esordio casalingo contro il Brembo Volley Team (Bergamo).

In panchina coach Ivan Iosi che sarà affiancato da due giovani collaboratori: il secondo allenatore Andrea Arisci, classe 1985, laureato in scienze motorie, allenatore di 3° grado e 3° livello giovanile, ha trascorso 12 anni all’Uggiatese Volley e ha collaborato nel comasco con Polisportiva Binaghese e Polisportiva Colverde; la stagione scorsa ha allenato in Prima divisione, nel 2017 ha vinto il titolo provinciale Under 18 di Como: il terzo allenatore Mattia Rusconi, classe 1991, nelle ultime due stagioni è stato secondo allenatore al Volley Colico in Prima divisione e Serie D e allenatore dell’Under 16; inoltre secondo allenatore del CUS Milano, con partecipazione alle finali nazionali CNU di Campobasso.

“E’ stato semplice per me scegliere Olginate V36+ – spiega il primo- l’amicizia e la passione per questo sport condivisa con Ivan Iosi ci unisce dagli albori del mio percorso di allenatore. Inoltre è stato subito evidente che le persone coinvolte nel progetto sono piene di entusiasmo e voglia di fare; infine andrò a confrontarmi con una categoria alla quale non ho mai partecipato, quindi questa sarà una tappa fondamentale come allenatore e come uomo. Lo staff e la squadra sono assolutamente di livello: ora tocca a noi far vedere sul campo il nostro valore”.

“La possibilità di far parte di questo gruppo è sicuramente motivo di soddisfazione – dice Rusconi – sono infatti pronto a dare il massimo impegno e dedizione alla squadra. L’intensità che metteremo in palestra rappresenterà uno dei fattori più importanti per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che il progetto si è posto”.

LA ROSA

Veronica Colombo ed Ester Serafini palleggiatrici, Sara Rinaldi, Elisa Rocca, Alessandra Cortesi, Cindy Lee Fezzi e Valentina Giobbe bande, Valentina Angelinetta opposto, Ambra Cattaneo e Giulia Cardoni centrali, Sara Fizzotti e Maddalena Moreschi liberi.

LO STAFF

Ivan Iosi primo allenatore, Andrea Arisci secondo allenatore, Mattia Rusconi terzo allenatore, Riccardo Bazzoli preparatore atletico, Giorgio Zambroni fisioterapista, Gionatan Menga, general manager.