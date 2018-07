SKOPJE – Trasferta trionfale per gli azzurri della corsa in montagna che, domenica 1 luglio, hanno disputato i campionati europei nella formula della salita/discesa. Podio completo tra i Seniores con Bernard De Matteis, Cesare Maestri e Martin De Matteis ovviamente oro a squadre con anche il quarto azzurro Francesco Puppi a concludere nei 10 e precisamente all’8° posto.

Oro individuale tra le Juniores per Angela Mattevi, seguita da Alessia Scaini al 4°, Gaia Colli al 7° e Anna Arnaudo all’11° e anche per loro il titolo per nazioni. Gli Juniores maschili vedono il bronzo di Giovanni Rossi, seguito da Simone Masetto 12°, dal nostro Dionigi Gianola (Premana) al 15° e da Alessandro Lotta al 44°, sfuma il podio per nazioni con i nostri solo al 4° posto con la Gran Bretagna a vincere il titolo su Turchia e Francia.

Nella gara Assoluta femminile la migliore delle azzurre è stata Alice Gaggi col 9° posto, seguita dalla maratoneta azzurra, Emma Quaglia al 15°, Gloria Giudici al 19° e Samantha Galassi vittima di una caduta al 25°. La classifica per nazioni vede il successo della Francia sulla Cecoslovacchia e la Gran Bretagna con le azzurre al 4° posto.