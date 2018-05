CHIARI – Seconda fase dei campionati di società di atletica e i lecchesi dell’Atl. Colombo Costruzioni aumentano il già buon bottino di punti ottenuto nella prima fase (14239).

Dopo la due giorni di Chiari e la somma delle migliori 18 gare tra prima e seconda fase, ora il punteggio è di ben 15023 punti e attualmente i giallo blu sono al 20° posto della graduatoria nazionale. Il 23-24 giugno si disputeranno le finali nazionali, quella Oro per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia, quella Argento, quella Bronzo e le finali B.

Per i lecchesi retrocessi dalla finale argento la scorsa stagione si dovrà aspettare la composizione delle finali nazionali perché, pur essendo al 20° posto nazionale, non è automatica la partecipazione alla finale Argento ma per il regolamento di conferme dei punteggi e promozioni e retrocessioni della scorsa stagione bisognerà aspettare la lista delle società ammesse alle varie finali.

Nella seconda fase protagonisti i nostri che salgono tre volte sul podio. Molto bene Matteo Masetti che vince il lancio del giavellotto con la misura di 67,77m portando in dote ben 954 punti, vittoria sui 5000m per Mattia Padovani con 14’44”99 che valgono 836 punti: il lecchese la sera prima aveva gareggiato in Belgio sui 1500m ottenendo un ottimo 3’44”58 che è una dei suoi miglior risultati di sempre. Mattia Castellazzi con 14,61m che valgono 839 punti si classifica al 3° posto. Davide Raineri non finisce di stupire, il forte atleta derviese che gareggia per il Cs San Rocchino, si prende il lusso di battere avversari molto più giovani di lui sui 1500m e con 3’54”68, oltre a classificarsi al 2° posto, dà una tremenda spallata al record italiano Master M45 che viene nell’occasione frantumato di ben 10” ma non solo. Precedentemente Davide aveva ritoccato con 1’57”76 quello degli 800m e ancora prima con 30’23”88 quello dei 10000m portandosi a soli 6” dal record mondiale di categoria.

Gli altri risultati dei lecchesi impegnati a Chiari. 100m: Lorenzo Amati (11”67). 200m: Andrea Colombo 22”89, Marco Crimella 23”12, Lorenzo Amati 23”88, Alessandro Ferrario 24”63 (Merate), Andrea Missaglia 25”25 (Merate). 400m: Marco Crimella 51”40, Luca Charrouf 52”96, Lorenzo Rivetta 53”59 (Merate), Alessandro Messora54”97 (Merate), Francesco Rivetta 59”39 (Merate). 800m: Matteo Masolini 2’01”69, Mattia Canali 2’02”8, Christophe Tavolari 2’03”63 (Merate), Luca Origo 2’04”08 (Merate), Andrea Panzeri 2’05”74 (Merate), Massimo Mandelli 2’10”10 (Merate). 1500m: Mattia Sottocornola 4’06”81, Manuel Tagliaferri 4’07”81, Andrea Denti 4’14”26, Mattia Canali 4’16”08, Fabio Panzeri 4’28”82 (Merate), Fabrizio Balzarotti 4’29”11. 5000m: Karim Bendahou 16’10”90. 110hs: Hafissou Tura 16”25. Asta: Andrea Monti 4,30m. Lungo: Christian Jacovone 6,70m. Disco: Marco Leone 35,71m. Giavellotto: Daniele Bonanomi 45,02m , Andrea Monti 45,00m.