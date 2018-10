PASTURO – Record di iscritti per l’ottava edizione della Staffetta Sport Specialist (bike+running), memorial Ermanno Riva e Piero Girani, organizzata da df-Sport Specialist.

Un tiepido sole e i primi colori dell’autunno hanno fatto da cornice alla bella giornata vissuta all’insegna della passione per lo sport. La gara si è svolta sulle pendici del Grignone, con partenza da Pasturo e arrivo al Bivacco Riva – Girani (località Comolli). 249 i partecipanti: 79 in singolo (maschile e femminile) e 85 in coppia (maschile e femminile o mista).

La formula a staffetta della gara ha previsto una prima frazione in mountain bike con partenza da Pasturo e arrivo all’Alpe Coa lungo un percorso di circa 9 km. La seconda frazione è stata per gli appassionati di running: la partenza dall’Alpe Coa e l’arrivo al Bivacco Riva – Girani (Comolli, 1850 metri), con un percorso in salita di circa 500 metri di dislivello.

Classifica. Singolo maschile. 1° Trincavelli Davide 54:39,54; 2° Colombo Massimo 58:06,48; 3° Riva Paolo 59:23,10; 4° Abate Matteo 1:00:03,13; 5° Vittori Lorenzo 1:00:19,08. Singolo femminile: 1° Sonzogni Cristina 1:19:35,16; 2° Bonacina Carlotta 1:24:42,36; 3° Tacchini Cristina 1:25:01,66; 4° Sangalli Barbara 1:26:43,54; 5° Rigamonti Mariateresa 1:30:50,22 . Staffetta maschile: 1° Antonioli Daniel – Bonanomi Paolo 52:57,45; 2° Colombo Filippo – Lizzoli Luca 54:20,40; 3° Redaelli Giorgio – Del Pero Luca 54:48,11; 4° Gondola Luca – Dimigiano Simone 55:12,18; 5° Melesi Andrea – Berera Adriano 56:12,83. Staffetta femminile: 1° Guerra Martina – David Sabrina 1:09:20,23; 2° Maggioni Manuela – Casiraghi Monica 1:10:59,33; 3° Beri Paola – Invernizzi Aurora 1:12:22,04; 4° Valsecchi Stefania – Tizzoni Micaela 1:19:49,35; 5° Brambilla Alessia – Valsecchi Laura 1:22:20,87. Staffetta mista: 1° Collinge Emmie – Curtoni Filippo 54:07,20; 2° Ticozzelli Adriano – Brambilla Martina 1:01:20,20; 3° Bonaiti Rigamonti Stefano – Gilardi Daniela 1:04:29,30; 4° Spano Simone – Codega Ada 1:05:19,92; 5° Marchetti Andrea – Beretta Simona 1:07:34,37.

Alla gara hanno partecipato numerosi atleti testimonial DF Sport Specialist, tra i quali Daniel Antonioli, Bonanomi Paolo, Monica Casiraghi, Daniela Gilardi, Bonacina Carlotta, Bonacina Michele. Il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto da DF Sport Specialist in beneficenza.