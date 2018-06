VALMADRERA – Giovane, talentuosa e con le idee ben chiare sul suo futuro. Linda Alessandrello, classe 1996, è il nuovo acquisto di casa Starlight. Da settembre sarà nelle fila della prima squadra al fianco del giovane team diretto dal coach Alberto Colombo. Un nuovo acquisto dunque tutto brianzolo e con grinta da vendere.

“Quando ho parlato con il presidente Pino Scelfo ho capito che questa società è perfetta per quello che cerco – confessa Alessandrello -. Abbiamo voglia di crescere e la determinazione necessaria per ottenere questo risultato. Condividere gli stessi obiettivi è basilare. Presto conoscerò le ragazze e devo ammettere che, non vedo l’ora”. Nata a Lissone 22 anni fa ha mosso i primi passi nel basket a soli 5 anni nell’oratorio del paese. Ha esordito a Bresso a 13 anni e ancora giovanissima in serie C dove è rimasta per diverse stagioni. Dopo una buona esperienza a Varese, lo scorso anno ha vestito i colori dell’Arcore.

“Sono un playmaker da sempre, amo il gioco di squadra e le sfide” è così che si descrive il nuovo acquisto. “I buoni propositi di stagione sono sicuramente tornare a essere la buona giocatrice che ero fino a un anno fa, ovvero determinata e grintosa. Vorrei dimostrare a me stessa che ho ancora molto da dare dopo mesi non semplici. Sono certa che il progetto della Starlight sposi alla perfezione i miei obiettivi e lo dimostrerò sul campo. Il basket è tutto, un sport completo: ti fa crescere con regole e ti aiuta nei momenti difficili, ti regala emozioni e amici importanti”.