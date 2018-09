LECCO – A Lecco c’è voglia di movimento e di stare in forma, meglio se tutti insieme. Questo è il responso del primo appuntamento del FitCamp Lecco, iniziativa ideata e messa in piedi dal professore di educazione fisica e personal trainer Marco Brusadelli, lecchese doc.

“Essendo il primo appuntamento, non avevo idea di come avrebbero risposto le persone. Trovarmi oltre cinquanta persone a fare attività è stata una piacevole sorpresa, specie se si pensa che il tutto si è svolto in una zona meravigliosa di Lecco, con lo sguardo rivolto al lago. Questo era l’obiettivo che mi ero preposto fin dall’inizio, offrire un’attività che possa far star bene le persone e farlo scoprendo location meravigliose della mia città, facilmente raggiungibili da tuti.”

Il primissimo appuntamento si è svolto in zona Caviate, a due passi dal lago, mentre martedì 11 settembre ci si ritroverà al Parco di Villa Gomes, nel rione di Maggianico.

Il programma di FitCamp Lecco continuerà per tutto il mese di settembre – il martedì alle 18.40 circa – a contributo volontario. Le cose cambieranno a partire dal mese di ottobre, a partire dal giorno: il martedì verrà sostituito dal lunedì, per iniziare la settimana in piena forma.

“Per i prossimi due mesi faremo attività all’aperto, qualsiasi sia il meteo. Consiglio quindi alle persone di presentarsi adeguatamente coperte. Da novembre in poi è probabile che ci trasferiremo in palestra, fino alla fine di marzo. Da aprile torneremo poi all’aria aperta, fino alla fine di luglio.”

Chiunque volesse maggiori informazioni sull’iniziativa le potrà trovare sulla pagina facebook, in continuo aggiornamento.