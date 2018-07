PASTURO- Iniziativa ben riuscita quella proposta dal Team Pasturo che su suggerimento di alcune mamme ha organizzato nel mese di luglio all’oratorio del paese col consenso di Don Antonio Fazzini, il Summer Team 2018 ovvero compiti delle vacanze, giochi e allenamenti tutti coordinati dai volontari del team.

Così poco meno di 40 partecipanti si sono ritrovati nelle mattine di lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 dove sono stati seguiti nello svolgimento dei compiti delle vacanze a cui subito dopo seguiva il lavoro in campo fatto da giri di riscaldamento, esercitazioni per la corsa, esercizi con la corda e per finire la staffetta dove quattro squadre si sfidavano per decretare la vincitrice di giornata.

“Un’esperienza positiva – commentano gli organizzatori – Abbiamo visto un gruppo unito, ma lo era anche prima quando partecipavamo alle gare di atletica, ma sicuramente questa esperienza in cui tre giorni a settimana i ragazzi sono stati per lungo tempo assieme, ha contribuito ad affiatare ancora di più il gruppo inserendo anche chi non partecipava alle gare, un esperienza sicuramente da ripetere”.

E come in ogni iniziativa in cui vi sia un minimo di agonismo, anche il Summer Team si è concluso con una gara a cronometro dove vinceva non chi impiegava il minor tempo a percorrere un determinato percorso con prova di velocità e destrezza, ma chi si migliorava di più rispetto alla volta precedente con grande entusiasmo di tutti che cercavano di battere quindi non l’avversario ma loro stessi.

Dopo la piacevole fatica conclusa con tanto di classifica a tempi, le premiazioni per tutti i partecipanti con la medaglia col logo del Summer Team. E dopo aver tanto “faticato” con lo studio e con l’attività fisica guidata, un momento di relax con ristoro finale e un attimo, quando avanzava tempo, per giochi in libertà.