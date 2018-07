LECCO – Nuovo appuntamento con lo swimrun per il duo lecchese composto da Renato Dell’Oro e Paolo Carminati, entrambi portacolori della 3Life, impegnati domenica in Svizzera nella Valle Engadina del canton Grigioni.

In programma la tappa di qualificazione ai Mondiali Otillo di specialità. Gara a coppie, come quella che i due avevano disputato ad aprile ad Hvar, in Croazia.

Nuoto e corsa in rapida successione, come richiede questo sport, per un totale di 60 chilometri podistici e 6 in acqua. La vittoria è andata alla coppia tutta svedese formata da Pontus Lindberg e George Bjalkemo con il tempo di 5h20’40”. I due atleti della 3Life chiudono invece al 23° posto generale, 16° tra le coppie esclusivamente maschili, fermando il cronometro a 6h17’49”, primi tra gli italiani in gara.

“Non abbiamo staccato il pass per i Mondiali che, più che un obiettivo, è un sogno visto il livello dei partecipanti – commenta Dell’Oro -. Dopo la prima esperienza in Croazia, abbiamo vissuto un’altra fantastica avventura. Dal mare alle Alpi, lo Swimrun resta una disciplina bellissima e molto impegnativa”.