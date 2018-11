OLGINATE – Sylvia e Linda Nwakalor, sabato scorso, si sono presentate in palestra a Olginate durante la partita di coppa regular level della Seconda Divisione.

Le due stelle del volley italiano hanno potuto fare visita alla società che le ha viste crescere sfruttando turno di riposo del Club Italia. Le due campionesse hanno contattato il dirigente Virgilio Bonacina e hanno fatto la bella sorpresa a tutte le ragazze che hanno potuto ammirare le loro gesta in Tv.

Prima hanno seguito la partita sugli spalti insieme alla mamma e poi sono scese in campo e nello spogliatoio a fine partita per salutare le ragazze.

Per la cronaca la Mafra Due Olginate ha superato il Gs Belledense 3-2 (25-20, 17-25, 25-11, 22-25, 15-7). In attesa del campionato di Seconda divisione, le olginatesi si sono impone al tie-break nel sesto turno della Coppa Regular Level. Partita a due facce per le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò, che per due volte vanno in vantaggio e per due volte si fanno recuperare dalle avversarie, al loro primo punto in classifica.

La festa, poi, è proseguita con le beniamine del volley azzurro.