LECCO – È finito in questo fine settimana il 7° Campionato Mondiale di Karate WUKF 2018 nella bella città di Dundee in Scozia, dove l’atleta lecchese Elisa Sironi, in forza alla società Sam Nanbudo Sankukai Massagno e nazionale della Unione Karate Sportivo UKS Italia ha fornito veramente prova di forza e coraggio.

Un campionato mondiale di grande rilievo, ben organizzato e con presenze da record per le numerose squadre nazionali provenienti dal tutto il mondo. Elisa si è presentata agguerrita più che mai, per lei è stato un competizione in salita, in quanto il 13 maggio scorso ha subìto la rottura del 5° metatarso e ha lavorato in modo incredibile per recuperare il piede e la forma fisica, quasi un’eroina di altri tempi, un sogno che si è realizzato.

Il 13 giugno è volata in quel di Dundee e la sua voglia di crederci l’ha portata al quarto posto mondiale nel Kata categoria “Other Style” cadetti , a un decimo dal 3° posto e nelle prime dodici ragazze nella categoria Kata ”Open Style” cadetti. Un risultato di grande rilievo, che alla vigilia era quasi impensabile potesse essere raggiunto.

Per quanto riguarda il Kumite (combattimento), Elisa non è riuscita a superare i quarti di finale sia nella sua categoria di peso sia nell’Open; tante le “pool” per arrivare alle semifinali e battersi per una medaglia.

“Eli ci ha creduto fino alla fine – fanno sapere dallo staff tecnico – ha lottato superando lo scoglio dell’infortunio e ha fatto dei bei combattimenti. Sicuramente il traguardo era un altro ma ora ci sarà tutto il tempo per recuperare e per iniziare la nuova stagione più in forma che mai”.

Tanti i grazie: alla famiglia, al proprio maestro di karate Michele Schirinzi della società Sam Nanbudo Sankukai di Massagno, medaglia d’argento mondiale nella propria categoria, al dott. Matteo Annoni che ha seguito Elisa in questo intenso mese di recupero, a Tenortho, a Mamba Sport, al Poliambulatorio Take Care per gli ausili ortopedici e per l’assistenza medica e a tutti gli amici che le sono stati vicini in questa stagione e soprattutto in questo ultimo mese.

Ma per il lecchese sono state tante le soddisfazioni, in particolare per gli atleti della Fuji-Yama Lecco. Sul gradino più alto del podio, campione mondiale WUKF, si posiziona Matteo Corbetta, negli Junior others style, completando la vittoria con un bronzo nella categoria superiore dei senior.

Oro anche per Vanessa Corti nella squadra di kumite Sanbon insieme a Cama Tiziana, Chiara Tenderini e Cristina Brambilla. Bronzo per Giulia Pogliani nella categoria Senior, dopo uno spareggio per parimerito con altre due atlete per l’argento. Infine podio sfiorato per Michela Antonelli nei Veterans B a causa di un giudizio arbitrale per spareggio per il terzo posto.

Si conclude così una stagione piena di medaglie degli atleti della Fuji-Yama Lecco, che dovranno prepararsi in vista degli Italiani unificati di ottobre 2018. Soddisfatto il maestro Guido Rossini, presidente dell’UKS Italia: “Un anno difficile nella preparazione dei ragazzi, chi per cause lavorative, chi per cause di studio, i risultati ne hanno risentito, ma la tenacia dimostrata vale come un oro assoluto. Ora è il momento di un meritato riposo e poi di nuovo mente agli obiettivi della prossima stagione”.