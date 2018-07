GARLATE – Domenica 8 luglio, nella location alpina di Aprica, è andata in scena la terza tappa dell’Enduro Cup Lombardia.

La gara, con più di 2000 metri di dislivello, pedalati e meccanizzati, ha garantito panorami mozzafiato e trail adrenalinici. Trail che hanno mandato parecchi atleti in affanno sia per la loro lunghezza che per le difficoltà tecniche dei percorsi.

Davide Cappello, Esordiente (13/14 anni) del Team Bicimania Garlate, ha affrontato in maniera impeccabile le due prove speciali stabilite per la gara. Per lui arrivano il 2° e il 5° miglior tempo in classifica generale (di tutte le categorie presenti anche adulte) e il 1° posto nella categoria Esordienti.

Archiviata la gara il pensiero è già per il prossimo impegno agonistico a Pila (Aosta) dove il 22 luglio si terranno i campionati italiani di Downhill in cui Davide Cappello gareggerà con il compagno di squadra Andrea Bonanomi.