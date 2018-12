DOHA – La vendetta è un piatto che va servito freddo, e così ha fatto Lorenzo Frigerio con Aslan Karatsev. Il tennista lecchese si è vendicato della scoppola subita un anno fa (4-6 1-6) e ha battuto il russo nella finale del Futures 6 di Doha, in Qatar, vincento il primo torneo del 2018.

Il percorso di Lorenzo è stato faticoso e quasi immacolato. Partito dal secondo turno di qualificazioni – con una classifica oltre l’ottocentesimo posto – ha infilato una serie di sei vittorie consecutive per raggiungere la finale di ieri contro il russo Karatsev, attuale numero 308 al mondo. Tra gli “scalpi” eccellenti Lorenzo si è preso anche quello del francese Wang al 2° turno (366 APT) e del belga Bergs (377 APT).

Nella finale, contro un avversario ostico – due Future vinti e una finale persa nell’ultimo mese di gioco – Frigerio ha iniziato male, perdendo il primo set per 2-6 – unico set perso di tutto il torneo! – ma non si è demoralizzato.

Nel secondo parziale il match è rimasto in parità fino al punteggio di 4-4, prima che Lorenzo infilasse una serie di cinque giochi consecutivi che gli permettono di chiudere il set e scappare sul punteggio di 3-0 nell’ultimo. La reazione di Karatsev è da gran campione: il russo pareggia 4-4 e annulla due match point a Frigerio nel decimo gioco.

Sul punteggio di 5-5 è Lorenzo ad annullare un pericolosissimo set point, vincendo poi gli ultimi due game e chiudendo la partita con un sudatissimo 2-6 6-4 7-5.