LECCO – Esplosiva partenza del Tennis Club Lecco nel campionato di Serie A2. La squadra capitanata da coach Adamo Panzeri ha rifilato, sui campi locali, un nettissimo 6-0 al TC Genova.

Già dai quattro singolari si era capito che non c’era storia. Jonata Vitari ha battuto Kevin Albonetti 7-6 62, Ottaviano Martini ha vinto contro Marco Micari 6-4 6-2, Lorenzo Frigerio non ha avuto problemi ad avere la meglio su Gianmarco Ferrari, battuto con un perentorio 6-2 6-1, e Jacopo Lenzi a chiuso in bellezza con un 7-6 6-0 ad Andrea Murchio.

L’unica incertezza la squadra lecchese l’ha avuta nel secondo doppio. Dopo che la coppia Pozzi/Frigerio ha strapazzato quella composta da Bonetti e Murchio (6-2 6-1), Ottaviano Martini e Andrea Casati hanno dovuto rimontare un set, perso 6-7, vincendo 6-3 e 11-9 gli altri due.

“Oggi eravamo coscienti di essere più forti di loro, volevamo avere la conferma dal campo di questa convinzione. Il campo ci ha dato ragione. Avevo chiesto ai ragazzi di divertirsi e di divertire il pubblico, obiettivo riuscito: la cornice era molto bella. Siamo stati uniti e compatti, sia i giocatori che sono scesi in campo che quelli che non hanno giocato. Adesso andiamo a Vicenza con la consapevolezza di essere forti” ha dichiarato il capitano Adamo Panzeri.