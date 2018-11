LECCO – Nell’attesa di sapere il destino della squadra di Serie A2 – si attendono notizie oggi da Pesaro – i dirigenti del Tennis Club Lecco hanno festeggiato la fine dell’anno sportivo al ristorante Nuovo di Garlate. All’evento erano presenti circa un centinaio di soci e atleti, comprese alcune autorità cittadine.

La serata è iniziata con un breve ringraziamento da parte del consigliere Stefano Citterio, che ha portato i saluti del sindaco Virginio Brivio e dell’Assessore allo sport Roberto Nigriello. Tra una portata e l’altra, nel clima festoso, i dirigenti della società lecchese hanno premiato i vincitori del vari tornei sociali organizzati dal circolo cittadino.

Grandi protagonisti sono stati il quindicenne Tommaso Vola – vincitore sia del torneo di terza categoria che del oppio Open, in coppia con Giovanni Amati – il dirigente Paolo Arco e Simona Quaroni.

Arco ha trionfato sia nella gara di doppio maschile con limite 3.1, con Giovanni Amati, che in quella di doppio misto, con Simona Quaroni. La stessa Quaroni ha vinto poi il torneo di doppio femminile, in coppia con Sabrina Riva.

“In un’atmosfera densa di entusiasmo passione e amicizia fraterna abbiamo ricevuto i saluti e i complimenti da parte dell’amministrazione comunale per aver portato in alto il nome della città di Lecco, chiedendo contemporaneamente, oltre che una vicinanza morale, anche un sostegno materiale, compatibilmente con le possibilità comunali. Sono stati ringraziati tutti i soci che, con i loro consigli e le loro critiche costruttive, ci consentono di progredire nel nostro cammino. Ringrazio inoltre il nostro coach Adamo Panzeri, che ha assicurato tutto il suo impegno per raggiungere gli ambiziosi traguardi che ci siamo posti. Siamo veramente orgogliosi di quello che stiamo realizzando e guardiamo al futuro con ottimismo, certi di regalare alla città di Lecco ancora tante soddisfazioni.” Queste le parole del presidente Maurizio Faravelli.