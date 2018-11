LECCO – Dal paradiso all’inferno nel giro di due giornate. Il Tennis Club Lecco è passato dallo sfiorare il primo posto nel girone a chiudere al quarto, dovendo disputare i Play Out per poter restare nel campionato di Serie A2.

Il destino della formazione bluceleste era nelle mani della CooPesaro. Un’eventuale vittoria dei marchigiani contro Vicenza avrebbe mandato il Tennis Club Lecco ai Play Off, che la formazione lariana avrebbe ampiamente meritato per il gioco espresso; purtroppo la gara tra Pesaro e Vicenza è finita in pareggio e quindi la squadra lecchese dovrà sfidare L’Aquila per mantenere la categoria.

“Chiudiamo la prima fase del campionato al quarto posto – dichiara il capitano Adamo Panzeri – pensavamo di essere tra terzo e quinto posto a inizio anno, quindi abbiamo confermato le aspettative iniziali. Giocheremo contro L’Aquila domenica 25 novembre, sui nostri campi, col sostegno del nostro pubblico. Loro sono una buona squadra, con un paio di giocatori già nei primi cinquecento al mondo. Il campo non ci darà particolari vantaggi in termini di superficie, essendo anche loro una squadra che gioca sul veloce. Questa settimana ci alleneremo per preparare al meglio la sfida, ma siamo molto fiduciosi.”

Se il Lecco vincesse contro L’Aquila otterrebbe la salvezza diretta. In caso di sconfitta dovrebbe disputare una turno di andata e ritorno contro Trento.