LECCO – Lorenzo Frigerio è tornato in campo nel torneo ITF di Antalya, ma la sua corsa si è fermata al primo turno contro il non irresistibile tedesco Peter Heller, attualmente numero 694 del ranking ATP. Il tennista lecchese ha perso in due set: 7-5 6-2.

“L’inizio di match è stato molto buono – ha dichiarato in una breve intervista telefonica – ma poi lui è progressivamente cresciuto e io ho smesso di spingere come avevo fatto all’inizio del match. Il fisico ha retto abbastanza bene, anche se ovviamente faccio molta fatica. Non ho sicuramente la condizione per disputare al 100% un match intero, ma sto continuando a lavorare duro per recuperarla il prima possibile.”

La buona notizia per il tennista lecchese è stata l’assenza di dolore dalla schiena malandata. Lorenzo rimarrà in Turchia anche la prossima settimana, alla ricerca di punti ATP per risollevare un po’ la classifica, prima di iniziare un mese di maggio denso di impegni, giocando in due tornei a squadre, uno di Germania e uno in Svizzera.