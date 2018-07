PONTEDERA – Per la seconda settimana consecutiva è l’argentino Camillo Ugo Carabelli a fermare la corsa del nostro Lorenzo Frigerio nei tornei del circuito ITF. Dopo aver perso in semifinale a Gubbio, con più di un rammarico per un 4-0 buttato al vento nel terzo set, a Pontedera la sconfitta è stata più netta.

Frigerio ha iniziato il torneo in maniera piuttosto letargica, soffrendo fino al terzo set per avere ragione del cileno Michel Vernier, numero 895 al mondo. La vittoria 6-3 4-6 6-3 ha portato il lecchese al secondo turno, dove non ha avuto problemi a vincere contro il giovane Davide Galoppini – numero 521 al mondo, sesta testa di serie del torneo – col punteggio di 7-5 6-3.

Nei quarti di finale Frigerio non è mai entrato in partita, perdendo 1-6 2-6 contro Carabelli, fresco vincitore del torneo di Gubbio settimana scorsa.

Questo risultato, unito alla semifinale ottenuta a Gubbio, dovrebbe consentire a Frigerio di risalire una classifica che attualmente è precipitata fino alla posizione numero 708.