LECCO – Dopo mesi tormentati, finalmente Lorenzo Frigerio riesce a giocare un torneo libero dal mal di schiena che lo ha debilitato per tutto il 2018, e i risultati si sono ampiamente visti. Il tennista lecchese è arrivato in semifinale nell’ITF di Gubbio, centrando contemporaneamente anche la finale nel doppio.

Nel torneo in singolare, Lorenzo si è presentato come testa di serie numero quattro, posizione numero 646 del ranking APT. Sin dal primo turno il tennista lecchese ha dovuto battagliare, dimostrando comunque una notevole tenuta atletica. Lorenzo ha disputato due volte, nei primi tre turni, il terzo e decisivo set, vincendolo sempre col punteggio di 6-0.

Nella semifinale contro Camillo Ugo Carabelli però qualcosa si è inceppato. Lorenzo ha regalato il primo set dopo e, dopo uno straordinario secondo set da 6-1, buttato via un vantaggio di 4-0 nel terzo e decisivo set, perdendo col punteggio di 6-7 6-1 5-7.

Il tennista lecchese ha poi dovuto disputare la finale di doppio solo mezz’ora dopo la fine della battaglia contro Carabelli. Lui e l’ucraino Zarichanskyy sono stati sconfitti dai giovani Francesco Forti e Mattia Frinzi col punteggio di 3-6 2-6.

“Sono dispiaciuto per la semifinale, che ho letteralmente buttato via. Nella finale di doppio avevo finito la benzina, ma devo ammettere che i nostri avversari hanno giocato un gran tennis. In ogni caso sono fiducioso, ho potuto giocare senza sentire dolore per la prima volta da molti mesi, e questo mi dà fiducia per i prossimi tornei” ha dichiarato il tennista.