CASALE MONFERRATO – Primo “squillo” in questo difficile 2018 per Lorenzo Frigerio. Il tennista del Tennis Club Lecco ha vinto, in coppia con Jacopo Stefanini, il torneo di doppio ITF di Casale Monferrato.

Il tennista lecchese ha gareggiato sia nel torneo di singolare che in quello di doppio. Nel primo, dopo aver facilmente vinto la sfida contro Alessandro Bordone – 6-0 6-2 il punteggio – Lorenzo ha perso al secondo turno contro il giovanissimo Enrico Dalla Valle. Dopo aver vinto il primo set col punteggio di 6-2, Lorenzo ha perso gli altri due 4-6 2-6.

Nel torneo di doppio le cose sono andate molto meglio. In coppia con Jacopo Stefanini, Frigerio ha vinto facilmente la finale contro Giovanni Fonio e Corrado Summaria col punteggio di 7-6 6-4.

Intervistato subito dopo la vittoria, il tennista lecchese lamenta ancora le difficoltà che lo stanno condizionando dalla fine della scorsa stagione. “Purtroppo fisicamente non sono ancora a posto, avevo iniziato bene il match con Dalla Valle, ma poi il fastidio mi ha rallentato. Non capisco se è solo un problema di “ruggine” dovuto ai cinque mesi di inattività o se devo fare ulteriori controlli. In ogni caso la vittoria nel doppio mi dà morale per affrontare i prossimi tornei a squadre in Germania, dove potrò concentrarmi sull’allenamento e fare il punto sulla mia situazione fisica.”