LECCO – Tra i tanti annunci che i dirigenti del Tennis Club Lecco hanno fatto, quello del “ritorno a casa” di Lorenzo Frigerio è stato uno dei più piacevoli. Il tennista lecchese ha scelto di tornare ad allenarsi in pianta stabile sui campi dove ha colpito le prime palline, abbandonando l’Harbour Club di Milano.

“L’ufficialità c’è da ieri, ho sentito il bisogno di tornare per ritrovare stimoli e benessere, qui è casa mia” ha dichiarato il tennista.

Lorenzo si è allenato a Milano negli ultimi quattro anni. “Quando lasciai il Tennis Club era perché cercavo qualcosa di più, qualcosa che qui non potevo avere. Sono state tre annate molto buone poi quest’anno qualcosa si è rotto, non mi sentivo più bene e contemporaneamente mi era chiaro che dovevo cambiare qualcosa. Nel frattempo le cose al Tennis Club sono progredite in maniera esponenziale e, dopo un confronto con Jonata Vitari e Adamo Panzeri, ho scelto di rientrare.”

Al Tennis Club Lecco Lorenzo si allenerà con Ottaviano Martini e Davide Pozzi, due ventenni che stanno inseguendo un futuro da professionista. L’esempio di Lorenzo sarà utilissimo per loro e lo stesso tennista lecchese potrà ritrovare serenità e rilanciarsi in classifica, una volta concluso il campionato di Serie A2.