LECCO – Il Tennis Club Lecco domina la sfida contro i marchigiani del Coopesaro, vincendo tutti e sei gli incontri senza mai cedere un set.

Il capitano Adamo Panzeri rivoluziona la formazione di partenza dei singolari. Agli irrinunciabili Lorenzo Frigerio e Ottaviano Martini – ancora imbattuto in Serie A2! – l’allenatore aggiunge l’esperto Jonata Vitari e l’ex pro Marco Crugnola.

Il primo a scendere in campo è proprio Martini, che batte 7-6 6-2 Federico Bertuccioli; Marco Crugnola non ha problemi a regolare 6-4 7-6 Andrea Merli, ma sono stati Lorenzo Frigerio e Jonata Vitari a mettere in mostra il miglior tennis, battendo rispettivamente Nicolò Nardi (6-1 6-2) e Federico Ruggeri (6-0 6-2).

Con la vittoria in tasca, la formazione lecchese ha giocato con più rilassatezza i due doppi. Frigerio e l’esordiente Luca “Tato” Bonacina hanno avuto la meglio su Bertuccioli/Nardi col punteggio di 7-6 7-6. Crugnola e Davide Pozzi hanno concluso il “cappotto” battendo Merli/Sani col punteggio di 7-5 7-6.

La classifica di Serie A2 vede la formazione lecchese in testa con dieci punti e una gara in più della diretta avversaria Pistoia, seconda a quota nove. Il terzo posto è occupato dal Due Ponti Roma, davanti a Vicenza. In caso di vittoria settimana prossima a Pistoia, la formazione lecchese potrebbe avere ottime chance di conquistare il primo posto e saltare il primo turno di Play Off, a cui accederanno le seconde e le terze di ogni girone.

“Oggi al circolo c’era tantissima gente, il tifo ci ha dato una spinta in più per ottenere questo risultato rotondo. Speriamo di essere in tanti anche a Pistoia, nella partita decisiva della stagione” ha dichiarato il capitano Adamo Panzeri.