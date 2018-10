VICENZA – Dopo il cappotto di settimana scorsa in casa affibbiato a Genova, la squadra di Serie A2 del Tennis Club Lecco deve bere l’amaro calice della sconfitta, cedendo a Vicenza – terra rossa – col punteggio di 4-2.

La formazione bluceleste inizia in maniera fantastica, con la vittoria di Ottaviano Martini contro Peruffa (6-4 6-2). Da lì in poi Vicenza piazza tre punti consecutivi, con Jonata Vitari e Lorenzo Frigerio che si arrendono al terzo set, dopo aver entrambi vinto il primo ed essere stati ben messi nel secondo. Nettissima invece la sconfitta per Davide Pozzi (1-6 1-6).

A un passo dal baratro, al Lecco serviva vincere entrambi i doppi per poter almeno pareggiare il turno. Uno svuotato Vitari – reduce da tre ore di battaglia in singolare – in coppia con Ottaviano Martini, crolla sotto i colpi di Speronello e Bosio, co un duplice 1-6. L’ultimo punto invece viene conquistato da Pozzi e Frigerio, in grado di battere 6-3 6-4 la coppia formata da Peruffa e Carretta.

“Torniamo con l’amaro in bocca, poteva tranquillamente essere un 4-2 per noi perché entrambi i singoli persi al terzo set potevamo vincerli. Tre pari sarebbe stato il punteggio forse giusto. Ci resta l’amarezza, ma tutto sommato siamo soddisfatti della prestazione. Loro sono stati bravi, ci hanno creduto e hanno ribaltato due partite che fondamentalmente erano perse. Bene la prestazione, un po’ meno il risultato” dichiara il capitano Adamo Panzeri a fine match.