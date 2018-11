PISTOIA – Il Tennis Club Lecco subisce una sconfitta per 2-4 sul campo di Pistoia e dice addio al primo posto nel girone di Serie A2. Ora i lecchesi – che riposeranno nell’ultimo turno di campionato – staranno alla finestra per capire quale sarà il loro destino, che potrebbe comunque portarli ai Play Off, partendo dal primo turno. Sarà decisivo lo scontro tra Pesaro e Vicenza, coi lecchesi che dovranno fare il tifo per i marchigiani.

A tradire la squadra bluceleste sono stati i giocatori più esperti, solitamente punti di forza del team: Lorenzo Frigerio e Marco Crugnola hanno infatti perso sia i singolari – rispettivamente contro Vavassori al terzo set e contro Viola con un repentino 4-6 1-6 – che il doppio decisivo, quando la formazione lecchese era sotto 2-3 e poteva ancora sperare in un pareggio.

Non ha deluso Ottaviano Martini, che ha messo a segno il primo punto lariano con un vincendo 6-2 al terzo set contro Tommaso Brunetti, mentre nulla da fare per Jonata Vitari, sconfitto 0-6 6-7 da Lorenzo Vatteroni.

Con le spalle al muro dopo i singolari, il ragazzi di capitan Adamo Panzeri accorciano col primo doppio grazie ancora a Martini e ad Andrea Casati, capaci di regolare in due set Brunetti e Vatteroni (7-6 7-6); purtroppo per la formazione bluceleste, Crugnola e Frigerio non riusciranno a mettere a segno il punto del pareggio, perdendo 6-7 5-7 contro Vavassori e Virgili.

“Torniamo a casa soddisfatti della prestazione, contro una squadra forte che è la più forte del girone e probabilmente salirà in A1. Non abbiamo nulla da rimproverarci, per un soffio non abbiamo strappato un pareggio che ci avrebbe portato matematicamente ai Play Off. Oggi mi sono accorto di avere un grandissimo gruppo, adesso attendiamo notizie da Pesaro, sapendo che se non vinceranno i marchigiani ci toccheranno i Play Out per rimanere in A2” ha dichiarato il capitano Panzeri a fine gara.

PISTOIA – TC LECCO 4-2

SINGOLARE:

– Vavassori – CRUGNOLA 4-6 6-2 6-3

– MARTINI – Brunetti 6-4 0-6 6-2

– Viola – FRIGERIO 6-4 6-1

– Vatteroni – VITARI 6-0 7-6

DOPPIO:

– MARTINI/CASATI – Brunetti/Vatteroni 7-6 7-5

– Vavassori/Virgili – FRIGERIO/CRUGNOLA 7-6 7-5