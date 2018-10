ROMA – Incredibile giornata per il Tennis Club Lecco. La formazione capitanata da Adamo Panzeri ha pareggiato 3-3 a Roma, nella quarta giornata del campionato di Serie A2.

La competizione viene condizionata dalla pioggia. La sfida, prevista al circolo Due Ponti, viene spostata sui campi vicino all’aeroporto di Ciampino a causa della mancanza di campi coperti nel primo circolo.

Il primo a scendere in campo è Jonata Vitari, che spreca un vantaggio di 5-4 nel primo set e perde 5-7 0-6 contro Frinzi. Il Lecco ribalta il punteggio con le nette vittorie di Ottaviano Martini contro Abbruciati (6-4 6-2) e di Lorenzo Frigerio contro Forti, distrutto col punteggio di 6-3 6-1. Il quarto singolare viene vinto dal romano Teodori, che batte il nostro Agostino Cufalo solamente al terzo set, col punteggio di 6-3 2-6 6-2.

Con due vittorie a testa, sono i doppi a decidere la sfida. Il Lecco si porta in vantaggio grazie alla coppia Martini Casati, in grado di regolare 7-5 3-6 10-5 Abbruciati e Teodori. Purtroppo per i blucelesti, Vitari e Frigerio perdono in maniera nettissima contro Frinzi e Forti (1-6 2-6), chiudendo la sfida in perfetta parità.

“Sono molto contento del risultato, era importante venire a Roma e fare punti. Giornata iniziata alle dieci del mattino e finita alle undici di sera, giocando al coperto a causa della pioggia. Avrei firmato all’inizio per il tre pari, ma abbiamo avuto un pizzico di sfortuna perdendo un incontro al terzo. Grande spettacolo per Lorenzo Frigerio, oggi ha giocato una delle più belle partite che io gli abbia mai visto giocare” ha dichiarato Adamo Panzeri a fine match.