MALGRATE– Continuano i match del Torneo Città di Lecco che anche questa settimana ha visto sfidarsi le 12 formazioni delle diverse realtà del capoluogo che partecipano all’evento.

Martedì la Fiocchi Munizioni si è confermata in gran forma battendo per 8-1 la squadra della Polizia Stradale e guida la classifica del girone. I Carabinieri hanno trionfato con una rete di scarto (3-2) contro l’Unione Commercialisti mentre i Vigili del Fuoco hanno dovuto soccombere per 9 reti a 2 nella partita disputata con i Commercianti.

Anche giovedì sera si è assistito a due belle partite, quella tra la Croce Rosa e il Caleotto che ha visto prevalere la prima per 8-6 e quella tra Acel e il Dopolavoro Ferroviario, scontro diretto, quest’ultimo, valido per l’assegnazione del primo posto nel proprio girone, conquistato da Acel con 4 reti a 2 sugli avversari.

Nuova sconfitta invece per la squadra del Comune che ha subito 8 reti contro 3 gol realizzati contro il team del Ministero delle Finanze.

La prossima settimana si concluderà la fase a gironi, quindi saranno disputate tutte le partite decisive a definire la composizione degli incontri dei quarti di finale che avranno inizio giovedì 4 ottobre alle ore 20.