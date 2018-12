CALOLZIOCORTE – Nella ventesima gara della stagione, la tower runner Cristina Bonacina riesce nell’impresa di salire sul podio a Città del Messico.

“Sono veramente soddisfatta di come è andata la gara, ho guadagnato la quarta piazza nella prima manche a cronometro sui 42 piani, 866 gradini del World Trade Center di Città del Messico e, grazie a questo risultato, mi son guadagnata una buona posizione nella finale con partenza in linea” ha raccontato l’atleta calolziese targata Gp Talamona, beffata per solo 2 decimi di secondo nel concitato arrivo.

“Non sono entrata benissimo nelle rampe di scale, credo sesta o settima, perciò ho dovuto aspettare un poco per iniziare la rimonta che si è concretizzata solo negli ultimi 5 piani dove ho raggiunto la quarta posizione prima di riuscire a rientrare sulle prime, fin quasi al fotofinish”.

Cristina Bonacina era reduce, la settimana precedente, dall’ascesa alla Torre Colpatria di Bogotà chiusa in 11^ piazza e prima atleta europea: “Forse a Bogotà ho pagato la quota e il fuso orario, visto che ero arrivata in Colombia solo due giorni prima. Dopo, invece, mi sono trasferita subito a Città del Messico senza rientrare in Italia e mi sono acclimatata al meglio allenandomi con amici anche a 3200 metri di quota. Questo mi ha consentito di arrivare al meglio”.

Cristina gareggia sui grattacieli da oltre 10 anni e conta al suo attivo quasi 130 gare. Ora un breve periodo di riposo prima di pensare alla stagione 2019 con un obiettivo già in calendario: proprio in queste ore è arrivata la conferma che è stata selezionata, tra centinaia di richieste, per partecipare alla scalata della Tour Eiffel nel marzo 2019.