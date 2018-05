COLICO – Mirko Pedroli e Lucia Colciago vinco l’edizione 2018 del Trail del Viandante, lungo il tracciato “vista lago” di 28 km per 1380 m di dislivello con partenza da Bellano e arrivo a Colico. 500 atleti da 8 differenti nazioni si sono presentati ai nastri di partenza, mentre 300 sono stati i protagonisti del Mini Trail di 7 km. Alla regia dei due eventi la società Santi Nuova Olonio.

Quinta edizione che si è presentata con un nuovo format con atleti provenienti da Spagna, Gran Bretagna, Francia, Germania, Filippine, Giappone, Belgio e Gambia che sono presentati al via ed hanno sfilato in prossimità del celebre Orrido di Bellano e del Santuario di Lezzeno. Non solo, una menzione d’obbligo la meritano anche l’abitato di Castello, la suggestiva frazione di Corenno Plinio, i borghi di San Rocco, Fontanedo, la pittoresca Baia di Piona e il Montecchio Sud.

Nella gara principe, gli atleti di casa Michele Penone e Carlo Barilani hanno provato a fare la differenza. In scia ai due fuggitivi si sono portati Daniele Bertolini, Mirco Pedroli, Oscar Paniga e Davide Maggi.

La gara si è decisa sui saliscendi finali, quando il tenace Mirko Pedroli ha messo la freccia ed ha tagliato in solitaria il traguardo in 2h22’06”. Sul red carpet di lungolago a Colico tanti applausi anche per Michele Penone, secondo in 2h22’27” e Daniele Bertolini 3° in 2h25’11”. Nella top ten di giornata da segnalare Oscar Paniga, Davide Maggi, Roberto Terraneo, Johnny Bagiotti, Luca Bonetti, Manuel Sella e Paolo Milani.

Nella gara in rosa, primi chilometri con una sola donna al comando, la bergamasca Elena Salvi. La mamma volante orobica ha subito imposto il proprio ritmo alle dirette avversarie, pagando sul finale le alte temperature di questa ultima domenica di maggio. Prima al traguardo di Colico Lucia Colciago in 3h00’28”. Seconda la vincitrice 2017 Sara Taiocchi in 3h05’36”, mentre terza si è piazzata Marta Frittoli in 3h05’52”. Bene pure Elena Salvi 4ª e Elisabetta Bertolas 5ª.

Nel Mini Trail, agonismo, giovani talenti e genitori con figli al seguito tra gli oltre 300 di gara corta. Qui un bel tracciato tutto all’interno del comune di Colico ha visto brillare le giovani stelle del Santi Nuova Olonio Daniele Molatore e Greta Contessa. Sul podio con loro sono saliti anche Diego Rossi, Giovanni Zugnoni e Giorgia Fascendini e Manuela Pedrana.

Speaker di giornata il sempre presente Maurizio Torri (Sportdimontagna.com), mentre in vero “Santi Style” parte del ricavato di questa seconda prova sarà devoluta alla Auser di Colico.