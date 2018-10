MONZA – Il giovanissimo atleti del Circolo della scherma di Lecco hanno iniziato col piede giusto la stagione. In attesa di vedere come si comporterà Riccardo Carmina ai mondiali Master – in gara oggi! – gli allievi del Maestro Mirko Buenza hanno portato a casa tre podi dal Trofeo d’Autunno che si è svolto lo scorso fine settimana a Monza: una medaglia d’oro e due bronzi.

Il piazzamento più importante lo ha conquistato Francesca Mapelli nella sciabola femminile. Alla sua prima gara in categoria Open, il talento lecchese ha vinto il trofeo battendo la Hohenadel con un sudatissimo 15-13. Terzo posto per la più esperta Eleonora Currò.

Lo stesso identico risultato di Currò lo ha ottenuto lo spadista Mattia Magni, recentemente tornato al circolo lecchese dopo due anni a Bresso e altrettanti a Milano, al Piccolo Teatro. Dopo un fantastico e immacolato girone – sei vittorie in altrettanti assalti – Magni ha prima infilzato Rossignoli (15-7), poi l’astigiano Sgrinzi (15-11) e il monzese Gasparotti (15-9). Al decimo assalto la corsa di Magni viene fermata dal bergamasco Gazzaniga, che lo batte col punteggio di 9-15.