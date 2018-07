LECCO – Emozione, sport, adrenalina. E’ il Triathlon Sprint Città di Lecco, organizzato da Spartacus Events e giunto alla sua 17esima edizione. La manifestazione sportiva ha animato il lungolago e il centro cittadino domenica mattina, per l’occasione chiusi alla viabilità.

600 gli atleti al via, divisi in quattro batterie completamente indipendenti tra loro. Per tutte la medesima sfida: 750 metri di nuoto nel Golfo di Lecco con partenza dalla piattaforma galleggiante e arrivo al Monumento dei Caduti, 20 km di bici lungo un tracciato completamente pianeggiante tra il lungo lago e il centro cittadino, infine 5 km di corsa.

A dare il via al 17esimo Triathlon Sprint memorial Matteo Rigamonti la batteria maschile alle 9.30. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il giovane Riccardo Balacco (Propatria Milano), che ha chiuso il percorso del Triathlon a 59’01”. Dietro di lui Fabio Cozzi (Pool Cantù 1999 As) 1h01’18” e Christian Mandelli (Pratogrande) 1h01’20”.

Lo spettacolo della batteria maschile Top è partito invece alle 11.30. Diversi i ‘big’ presenti: Stefano Intagliato (Asd Torino Triathlon), Tommaso Gatti (Pool Cantù 1999 As), Ivan Risti (DDS), Filippo Galli (Pool Cantù 1999 As) e molti altri. Il traguardo si è tinto di bianco e azzurro: sono i colori dell’Argentina di Clivio Tomas Mateo e di Parada Nicolas Adrian, rispettivamente giunti primo e secondo con un tempo di 54’07” e 54’20”. Terzo il lecchese (di Casatenovo) Ivan Risti con 54’40”.

A mezzogiorno e mezza la partenza della batteria femminile, con le favoritissime Laura Gatti (707), Beatrice Taverna e Silvia Viaggi (DDS).

L’ultima batteria in programma è quella delle 14.30, e vedrà protagonisti gli atleti del Paratriathlon, la grande novità della 17esima edizione del Triathlon Sprint Città di Lecco: la nazionale di Paratriathlon ha infatti scelto la località di Lecco per l’ultima gara in preparazione del campionato europeo.

