BELLAGIO – Lecchesi protagonisti al Triathlon Hard Sprint del Ghisallo andato in scena ieri, domenica. Quasi 150 gli atleti al via (126 uomini e 20 donne) per affrontare la prima frazione a nuoto a Bellagio (750m) e successivo cambio per la frazione in bici su un circuito verso San Primo attraverso il Ghisallo (21 km) quindi da Magreglio la parte di corsa, 5 km.

Ottima performance di Michele Bonacina, atleta dolzaghese che veste la casacca del Raschiani Tri Pavese: 1h22’10” il tempo totale del lecchese che conclude vittorioso con 12” di vantaggio su Marco Corti del Zerotrenta Triathlon e con Luca Berardini a completare il podio in 1h22’43” per il Feralpi Triathlon.

“Sono uscito per primo già nella frazione a già a nuoto e ho mantenuto la prima posizione in bici, anche se il secondo si è avvicinato e di corsa ho controllato per evitare crampi visto il percorso molto duro e rischiare di perdere la prima posizione. La gara è stata molto bella in un contesto bellissimo” ha commentato soddisfatto Bonacina al termine della prova.

Anche al femminile lecchesi protagonisti col 3° posto della galbiatese Federica Rainolter in 1h46’58”. La gara è stata vinta da Giorgia Cantù in 1h43’17 per il Raschiani Tri Pavese che vince così entrambe le classifiche, al secondo posto Sara Speroni del Triathlon Varese in 1h43’53”.