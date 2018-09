ALBEROBELLO – Spettacolare cornice ai campionati italiani di corsa su strada sulla distanza dei 10km che si è disputata sulle strade di Alberobello, oltre 1600 partecipanti partendo dalla categoria Allievi sino a tutte le Master si sono sfidati lungo il percorso molto impegnativo con continui saliscendi.

Alla gara maschile Assoluta, a cui hanno partecipato ben 536 atleti, lotta tutta africana per le posizioni di vertice con Onesphore Nzikwinkunda atleta burundiano in forza all’Atl casone Noceto a tagliare per primo il traguardo in 28’55” alle sue spalle il compagno di club, il keniota Chelanga Ishamel Kalale in 28’57” e per la Caivano Runners a completare il podio il burundiano Vianney Jean Marie Niyomukiza in 28’59”.

Per il titolo italiano è lotta tra Marco Naibe Salami del Cs Esercito che taglia il traguardo al 28’59” e il lecchese Ajhmed El Mazoury che difende come i primi i colori dell’Atl Casone Noceto che vince il titolo tra le società, per Ahmed che chiude all’8° posto in 29’57” la medaglia d’argento tricolore.

Al 12° posto Assoluto ma 4° azzurro, Francesco Bona lecchese per matrimonio con indosso i colori sociali del Cs Aeronautica Militare conquista il titolo tra i Master 35 con il tempo di 30’44”.

Mustafà Belghiti, derviese in forza alla Cs San Rocchino Brescia dopo essere cresciuto nelle file dell’Us Derviese prima e Atl Colombo Costruzioni successivamente, si piazza in 25^ posizione Assoluta in 31’49” e ottiene il 5° posto nel campionato italiano Promesse.

In gara per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, l’Allieva Elisa Pastorelli reduce dalla maglia azzurra nel campionato mondiale di corsa in montagna, per lei il 6° posto in 23’25” sui 5km a loro riservati.