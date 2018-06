LECCO – Si è disputata a Lecco, martedì scorso, la seconda giornata del 4° trofeo Csi Lecco, valido per il campionato provinciale individuale e di società di atletica griffato dal Centro Sportivo Italiano.

Molto partecipata la serata iniziata alle 19 con ben 621 atleti gara che, partendo dai Cuccioli (2009/10), hanno visto sino ai Veterani (1963 e precedenti) alternarsi nelle singole gare protrattesi sino a dopo le 21.30. Il Gs Virtus Calco si conferma formazione da battere avendo vinto ininterrottamente dal 2010 a oggi il titolo provinciale e anche in questa edizione non sembra intenzionata ad abdicare, 30870 i punti atleti che permettono ai brianzoli di aver ragione dei lagheè granata della Pol. Bellano che chiude la serata con 25449 punti seguita dai valsassiensi del Cs Cortenova con 20016, dietro la Pol Bernate con 16778 e l’Atl Erba con 16620 mettono dietro i valsassiensi del Team pasturo solo 6° dopo il terzo posto parziale della prima giornata per i verde blu i punti sono stati 14567.

Ora, dopo metà campionato, sono quattro le giornate in programma con la terza da disputare mercoledì 20 giugno a Lecco e, sempre a Lecco, con la tappa conclusiva di sabato 22 settembre, Calco guida con 60 punti giornata seguita da Bellano a 54, al terzo posto sale Bernate con 44 punti mentre al 4° c’è la coppia Valsassiense Cortenova, Pasturo con 42 punti, seguita a ruota da Erba con 40.

Individualmente i punteggi migliori di martedì sono stati quelli di Davide Raineri della Pol Bellano nei 1500m Amatori B dove con 4’28”3 ottiene ben 921 punti, unico risultato questo sopra i 900 punti, a 800, invece Nadia Bolis nei 1500m Vetrane per la Pol 2001 che con 6’16”1 ne totalizza 876, due in meno per la Ragazza Marta Guerci della Pol Bellano nel Vortex Ragazze con la misura di 47,02m. Sempre per Bellano, Angela Mastalli ottiene 866 punti nei 400m Amatori B correndoli in 1’09”8, Marco Bombonato per la Pol Oratorio Bernate sale sino a 1,64m nell’alto Amatori B e ottiene 846 punti eguagliando il primato provinciale, 843 per Maria Gianola del Cortenova sui 1500m Amatori B con 5’34”0.