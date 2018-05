CANTU’- Dopo la 5^ giornata del trofeo Gioventù Lariana, prosegue in testa il cammino dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, 48615 i punti complessivi dei manzoniani contro i 43168 dell’Us Albatese che insegue, Pol Mandello completa il podio con 37152 punti mentre subito dietro si piazza l’Up Missaglia a 35990, nella top ten al 9° posto Merate Atl Promoline con 22793 e al 10° l’ Atl Cassago con 22327.

Individualmente nella 5^ giornata si sono registrate le vittorie di Sofia Bonanomi nei 300 Cadette con 43”92 per Merate con Elena Battista del Missaglia al 2° posto con 44”98. Alessandra Isella dell’Atl Lecco vince i 1200 sp Cadette con 4’22”18, la compagna di club Valentina Crotta è 3^ nel lungo Cadette con 4,79m, al maschile sempre restando alla categoria Cadetti, 2° posto per Hamza El Ouardi del Merate sui 300m con 39”04, col compagno di club Francesco Ghisellini 2° nei 1200sp con 3’57”86, Dario Pensa del Bellano 3° nel lungo con 5,42m.

Passando alla categoria Ragazze, Vanessa Triboli del Mandello è 3^ sui 60m corsi in 8”80, vittoria sui 1000 per la compagna di società Virginia Corneo con 3’28”22 con Alessia Acquistapace del Cortenova 3^ in 3’33”92, a Marta Guerci del Bellano la vittoria nel vortex con 43,88m. Al maschile 2° posto per Matteo Scaccabarozzi del Missaglia nei 60m con 8”48, argento e bronzo nei 1000m per Calco con Tommaso Bonetta 3’19”30 e Massimo Mazza 3’20”34 a salire sul podio.

Tra le Esordienti 3° posto per Gaia Rigamonti del Calco sui 600m corsi in 2’03”30, al maschile la vittoria per Alessandro Epifano della Cernuschese con 1’54”26.