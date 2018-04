PROSTO DI PIURO – A Prosto di Piuro, con il Gp Valchiavenna in regia, domenica è iniziato il campionato di società di corsa in montagna giovanile, dagli Esordienti sino agli Allievi. Gare che si sono svolte sui sentieri attorno al palazzo Vertemate-Franchi con gli atleti dell’As Premana che hanno surclassato gli avversari nella classifica di società ottenendo ben 837 punti, contro i 490 dell’As Lanzada e i 465 del Gs Valgerola. In classifica anche le lecchesi del Cs Cortenova al 19° posto con 34 punti e l’Atl Lecco Colombo Costruzioni 20^ con 19 punti, società al via con un solo rappresentante.

In evidenza i bianco celesti dell’Alta Valsassina tra gli Esordienti A dove piazzano Oscar Pomoni e Hubert Pomoni ai primi due posti, Francesco Gianola al 4°, Moris Gianola al 6° e Pietro Gianola al 10°. Al femminile nella top ten Serena Tenderini al 6° posto con Chiara Gianola e Sara Pomoni rispettivamente al 9° e 10° posto. Quindi, Micaela Gianola 11^.

Tra le Ragazze, Martina Gianola sale sul gradino più basso del podio, con Letizia Gianola al 6° posto. Al maschile 9° e 11° Lorenzo e Paolo Gianola.

Tra le Cadette 7° posto per Greta Gianola con Sofia Gianola al 10°. Al maschile il miglior lecchese è Giovanni Artusi del Cortenova col 6° posto. Tra le Allieve 12^ Emma Pomoni mentre tra gli Allievi, Andrea Gianola con la nuova maglia sociale dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni chiude al 9° posto.

In gara fuori punteggio anche gli Esordienti B, nelle femminile Giuliana e Serena Gianola sono 3^ e 4^ con Michela Pomoni 11^. Al maschile vittoria per Marco Fazzini seguito all’11° posto da Marco Gianola.