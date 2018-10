MORBEGNO – Nemmeno l’inclemenza del tempo ha fermato i partecipanti al Trofeo Vanoni.

La centralissima via Vanoni era addobbata a festa e stipata del numerosissimo pubblico accorso per incitare i propri beniamini impegnati nella gara internazionale di corsa in montagna a staffetta composta da tre partecipanti che si sono sfidati su un anello di 7,25 chilometri e 435 metri di dislivello.

La lunga giornata è iniziata alle 9, sotto una pioggia battente è toccato alle categorie giovanili aprire la loro 41^ edizione, prima le Esordienti poi in successione tutte le altre categorie sino agli Allievi, prima di cedere il passo alla gara Assoluta femminile che per l’occasione ha disputato la 35^ edizione. Una breve pausa in cui si sono avute le premiazioni delle gare giovanili e, alle 14, lo start della gara clou della giornata: al via le 152 squadre che hanno onorato con la loro presenza la 61^ edizione del trofeo, un edizione orfano di Gianpietro Bottà, uno dei padri fondatori del trofeo, scomparso a poche settimane dalla manifestazione e a cui i suoi amici hanno voluto dedicare la staffetta.

Le gare giovanili hanno visto oltre 300 partecipanti, partendo dalle Esordienti femminili, lecchesi in evidenza col 7° posto di Denise Mascheri (Cortenova) e il 9° di Ilaria Bellati (Premana). Meglio non si poteva nella pari categoria maschile con la coppia Oscar Luigi Pomoni e Hubert Pomoni del Premana ai primi due posti del podio e con Michael Orlandi del Team Pasturo a completarlo. Nelle Ragazze, buon 5° posto per Aurora Combi del Cortenova, imitata dal compagno di club Giulio Mascheri, con Emanuele Fazzini 8° per Premana nella pari categoria maschile. Clara Agostoni del Team Pasturo nella top ten Cadette col 10° posto, da segnalare negli Allievi la vittoria di Alain Cavagna, campione mondiale di categoria nella corsa in montagna nel 2017.

Tra le società non si lascia sfuggire il trofeo “Targa Monsignor Danieli am – Battaglione Morbegno” la padrona di casa, il Gs Csi Morbegno con 901 punti pur sentendo il fiato sul collo dei rappresentanti dell’As Lanzada che finiscono a 880 punti, completa il podio Premana grazie ai suoi 822 punti. Nella top ten anche il Team Pasturo col 9° posto a 313 punti, il Cs Cortenova chiude 14^ con 175 punti, la Pol Pagnona 17^ con 63 e l’Atl Lecco Colombo Costruzioni 22^ con 5 punti.

Spazio alle Assolute e a una Elisa Sortini in grande spolvero, taglia vittoriosa il traguardo in 21’52” precedendo di poco meno di 20” la transalpina Clementine Geoffray 22’10” e l’irlandese Sara Mc Cormach bronzo in 22’27”. Le migliori lecchesi sono Ada Codega del Premana 34^ Assoluta in 29’16” e prima delle SF50, al 51° posto Assoluto Laura Basile del Cortenova in 31’48” che gli vale anche l’8° posto tra le Promesse.

Colpo d’occhio notevole alla partenza della staffetta maschile, ben 152 sono gli atleti schierati sotto lo striscione e dopo tre frazioni spettacolari in cui le formazioni straniere hanno preso il largo, è la Francia A con Thibault Imbert, Sylvan Cachard e Alexandre Fine a tagliare il traguardo vittoriosa in 1h33’29”; battuta la Gran Bretagna – Snowdon A con Chris Holdsworth, Chris Smith e Zac Hana che completano i tre giri in 1h34’34”, sul gradino più basso del podio la Scozia A composta da Ross Gollan, Andrew Douglas e James Espie che fermano il cronometro a 1h35’18”. Dopo aver visto concludere la Repubblica Ceca 1h35’37” e Inghilterra A in 1h38’37”, ecco al traguardo la sorpresa di giornata, Paolino Bonanomi, dopo aver ricevuto il cambio da Danilo Brambilla che era stato lanciato a sua volta da Eros Radaelli, porta i Falchi Lecco A ad un prestigioso 6° posto in 1h38’53”.

Le soddisfazioni lecchesi non finiscono qui e al 19° posto in 1h44’30” conclude Premana A con Lorenzo Vittori, Luigi Pomoni e Giovanni Gianola, solo pochi secondi ed ecco al 21° posto tagliare il traguardo il Ca Lizzoli A con Mattia e Filippo Curtoni e Luca Lizzoli che fermano il cronometro a 1h44’50”, ancora Falchi al 27° posto con la squadra B composta da Filippo Ugolini, Paolo Beria e Lorenzo Beltrami che completano la gara in 1h47’46”. Subito dietro col 30° posto Il Ca Lizzoli B che chiude in 1h49’15” ottenuto da Adriano Ticozzelli, Matteo Zugnoni e Fausto Lizzoli. Nelle prime 50 posizioni anche la terna Juniores dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni composta da Andrea Rota, Giovanni Dedivittis e Stefano Meinardi, per loro 39° posto in 1h52’42, al 42° posto la Pol Pagnona A composta da Claudio Tagliaferri, Marco Rusconi e Valerio Tagliaferri che chiudono in 1h53’07”, una posizione in più per Premana C con l’azzurrino Dionigi Gianola, Mirko Sanelli e Nicola Gianola col cronometro a decretare 1h53’24”, ancora Falchi questa volta con la squadra C che conclude al 48° posto in 1h55’08” con Andrea Grilli, Simonetta e Michele Valsecchi.