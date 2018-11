VALMADRERA – Il 2018 si avvia alla conclusione e il gruppo atletica della Sev Valmadrera si è ritrovato per la tradizionale cena e la premiazione del Campionato sociale – 12° Trofeo “ Villa Ildegondo am”.

Atleti, famigliari e amici, si sono si sono riuniti sabato 24 novembre al ristorante “Da Felice” a Somasca. Un incontro conviviale per ripercorrere i momenti più belli della stagione e gli splendidi successi, senza dimenticare i vincitori del campionato sociale giunto ormai alla sua 12^ edizione.

Per il campionato sociale conferma del “capitano” Oscar Balbiani, seguito da Daniele Aldeghi e Massimo Colombo, bravissimi entrambi. Al femminile vanno a comporre il podio Daniela Gilardi, Silvia Gilardi e Irene Balestra.

“Complimenti sinceri a tutti gli atleti che nel corso dell’anno si sono cimentati in tante competizioni, dalla strada alla montagna, in Italia e all’estero. Un particolare ringraziamento alle nostre ‘super girls’: Daniela, Fabiola, Gloria, Irene, Marina e Silvia, un gruppo davvero unito, competitivo e anche ‘fashion’. La corsa come passione comune, che fa da unione per creare un gruppo in cui l’amicizia va al di là di qualsiasi risultato sportivo. Dove i ‘top runners’ aspettano sempre al traguardo i loro compagni, dove l’incitamento per gli atleti più forti non è da meno di quello per i semplici appassionati. Uno spirito che si può vedere anche nei momenti comuni presso la sede, in occasione degli allenamenti e delle gare stesse, dove l’agonismo lascia spazio a momenti di festa”.

Le iscrizioni al gruppo sono aperte presso la sede della Sev Valmadrera (via Cavour, 12) il venerdì sera dalle ore 21 alle 23: “Cogliamo l’occasione per fare un particolare ringraziamento alla famiglia Villa per il sostegno, agli sponsor e a tutti i soci della Sev”.