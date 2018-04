VALMADRERA – Scalda i motori la Dario & Willy, skyrace targata Osa Valmadrera giunta alla sua 14^ edizione in programma, come da tradizione, il primo maggio.

La gara è in ricordo di Dario Longhi e William Viola, due giovani appassionati di montagna deceduti a Livigno il 26 dicembre 2003 a causa di una valanga.

Il tracciato di 23 km e con i suoi 2000 D+ si snoda tra le montagne valmadreresi, sopra il ramo lecchese del lago di Como e dei laghetti brianzoli di Annone e Pusiano: paesaggio davvero unico! Per chi non c´è mai stato è un´occasione perfetta per conoscere questi luoghi.

Il percorso è tecnico ed impegnativo. Pronti via, ed ecco servito un vertical, fino a Rifugio SEV ai Corni di Canzo,

da dove si scenderà al Rifugio Ter’Alpe, per poi risalire sulle Creste di Prasanto e raggiungere il Rifugio Marisa Consiglieri alla base del Cornizzolo, da qui si risale verso il Monte Rai e poi discesa tecnica fino al Ristoro OSA a S. Tomaso (dove era posto nei primi anni l’arrivo della gara).

Da qui, inizia un traverso in falsopiano che conduce all’ultimo breve ma intenso strappo dello “Zucon”. Il traguardo è visibile, e con una discesa aerea che a tratti da l´impressione di un tuffo a lago si arriva sul lungolago di Parè di Valmadrera dove termina la gara.

Programma:

7.30 Ritrovo e ritiro pettorali al centro sportivo in via Rio Torto

9.00 Partenza dal centro sportivo

14.30 Premiazioni presso la struttura del Tennis Club 88

Iscrizioni:

– On-line: www.kronoman.net

È richiesta una copia del certificato medico sportivo.

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di 600 partecipanti.

Quota iscrizione:

– 20 euro fino al 21 Aprile

– 25 euro dal 22 Aprile

Per informazioni: trofeodarioewilly.com

Il Trofeo Dario e Willy è anche sulla pagina Facebook:

https://www.facebook.com/Trofeo-Dario-e-Willy-406015282884282/?fref=ts