VALGREGHENTINO – L’idea è venuta a un gruppetto di persone di Valgreghentino appassionate di corsa in montagna, lo scopo è quello di organizzare qualcosa di nuovo sui monti intorno al paese.

E’ nata così la Valquarata3race, gara di corsa in montagna a staffetta in programma il prossimo 30 settembre, in cabina di regia la Pro Loco di Valgreghentino: “E’ da quando è nata la Pro Loco (che festeggerà due anni a settembre, ndr) che c’era l’idea di organizzare una gara agonistica – ha spiegato Davide Panzeri – così abbiamo pensato di creare un evento sportivo per valorizzare i monti e le colline intorno a Valgreghentino”.

Il cuore dell’evento sarà il centro del paese dove parte e arriva il tracciato di 6,5 chilometri e circa 400 metri di dislivello: “Un percorso impegnativo di salita e discesa che si snoderà lungo la Valquarata fino a toccare l’abitato di Dozio. I concorrenti torneranno in paese dove ci sarà il cambio”.

In gara, infatti, squadre composte da tre atleti che si daranno il cambio: “Abbiamo pensato a questa formula per dare vita a una gara alternativa, poche volte si vedono competizioni a staffetta”.

Di sicuro non mancherà lo spettacolo e in centro si potranno gustare tutti i passaggi: “Lì vivrà il cuore della manifestazione e ci saranno anche musica e un po’ di spettacolo”.

Assieme a Davide Panzeri il nucleo degli organizzatori è costituito da Paolo Bonanomi (volto noto dei Falchi di Lecco sempre tra i migliori nelle skyrace), Marco Tavola, Cristiano Colombo e Aldo Innocenti. La gara gode del supporto delle associazioni del territorio e del Patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco e del Comune di Valgreghentino. Le iscrizioni sono già aperte online tramite il sito www.kronoman.net.

La corsa, infine, ha una finalità benefica: “Questo evento intende sostenere la solidarietà verso i paesi colpiti dal terremoto, come Caldarola che la Pro Loco di Valgreghentino da oltre un anno sta aiutando nella sua ricostruzione”.

Iscrizioni entro il 23 settembre. La partenza della gara è fissata ore 14 in piazza della chiesa a Valgreghentino.